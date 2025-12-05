حواجز إسمنتية جديدة على طريق ضهر البيدر للحدّ من الحوادث في خطوة تجريبية لوزارة الأشغال

باشرت وزارة الاشغال العامة تركيب حواجز اسمنتية على الطريق الدولية في ضهر الييدر من مفرق حمانا وصولًا إلى حاجز ضهر البيدر على ان يبلغ عدد الفواصل الاسمنتية نحو 130 كخطوة تجريبية تهدف إلى الحدّ من حوادث السير على هذا المقطع المعروف بخطورته.

وستُراقب وزارةُ الأشغالِ العامة، خلال اليومين المقبلين حركة السير وتأثير الفواصل على السلامة المرورية على الطريق الدولية, تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب بشأن استكمال المشروع أو تعديله.