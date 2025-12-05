قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" تنازل مجاني

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "حزب الله في تجربته لم يكن معزولًا ولا فارضًا آراءه على أحد وهذه التجربة أغاظت الغرب والاسرائيليين"، مشيرًا الى أن هذا الأمر تجلى في زيارة البابا للبنان.



وقال قاسم، خلال مهرجان تكريمي لشهداء حزب الله: "لا أحد يستطيع تشويه صورة شعب غني بقوته ووطنيته وكل هذه السهام ستتكسر وستزيدنا طاقة وعزيمة".



في السياق، أشار الى أنه من الطبيعي أن يكون هناك خلاف سياسي داخل الوطن ويجب مواجهته من خلال الدستور والقيم والتفاهم.



وأوضح أن حزب الله يتعاون مع الجميع لبناء دولة وتحرير الأرض.



وشدد قاسم على أن الحزب سيدافع عن نفسه وعن لبنان، مؤكدًا أنهم لن يستسلموا، "لن نعير خدام اسرائيل أهمية وسنهتم بمن يريد النقاش والتعاون في اطار استراتيجية دفاعية يتفق عليها وغير ذلك لا يمكن".



وفي موضوع متصل، اعتبر قاسم أن "الاعتداءات الاسرائيلية ليست من أجل السلاح بل من أجل التأسيس لاحتلال لبنان بشكل تدريجي".



وقال: "نحن نتعاون مع الدولة ولا علاقة لاسرائيل واميركا في تنظيم شؤونا الداخلية".



وأضاف: "لا شيء اسمه "بعد جنوب الليطاني"".



وفي موضوع تعيين سيمون كرم في لجنة الميكانيزم، رأى أن "ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو".



واعتبر أن "هذا تنازل مجاني وهو لن يغيّر من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم".