باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للـLBCI على هامش إفتتاح مهرجان البترون الميلادي، أن الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض، لكن بكرامة وبما يحفظ حقوقنا.