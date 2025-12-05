باسيل: رسالة البترون هي السلام

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن رسالة البترون هي السلام.



وقال باسيل في خلال افتتاح Batroun Capital de Noel: "نحن أهل السلام ولدينا هويتنا اللبنانية والبترونية ونقول للبابا لاون الرابع عشر إننا صناع السلام ومعنيين بصنع الفرح وتعميمه الى كل العالم".



وأضاف: "لطالما حلمنا بالبترون كيف ستصبح وهذه السنة نتخيل ونحلم اكثر وحلمنا أن تكون أجمل مدن العالم وهي أصبحت كلها مدينة الميلاد وعاصمة الميلاد وتنافس مدنا عالمية".



ولفت باسيل الى أن البترون هي عاصمة الميلاد لأنها تستقبل كل الناس ولأنها تجمع لا تفرق.