ايهاب مطر للـLBCI: نطلب من "حزب الله" أن يقبل بقرارات الحكومة والدولة... وهذا ما قاله عن تعيين السفير سيمون كرم

شدد النائب ايهاب مطر أن "الحكومة ليست متلكأة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يقوم بأقصى جهده".



ورأى مطر في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن الرئيس جوزاف عون يقوم بكل ما يستطيع أن يقوم به وكذلك الحكومة، قائلا: "يجب ألا ننسى القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة بموضوع حصر السلاح".



وأضاف: "على الطبقة السياسية أن تقتنع بأنها لا تستطيع أن تستمر في المسار التي كانت تسير به ومعظم الفرقاء السياسيين في البلد ما زالوا يعيشون بنشوة الفترة السابقة".



ووصف مطر تعيين السفير سيمون كرم بـ"النقلة الذكية"، معتبرا أنه شخص لديه كل الإمكانيات للتفاوض. وقال: "نحن بدولة مدنية جمهورية برلمانية فلماذا علينا أن نرفض فكرة أن يكون هناك شخص مدني في الوفد المفاوض؟".

وأشار الى أن "الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال يتضمن خطة فيها نقاط عدة"، لافتا الى أن "هذه الخطة تخدم بالمرتبة الأولى حزب الله وجمهور حزب الله". وقال: "نطلب من "حزب الله" أن يقبل بقرارات الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية وأن يسلمّ أمره للدولة اللبنانية".