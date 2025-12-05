ندى البستاني لـ"جدل": نريد سلاما بعدالة... والخطط تضعها الحكومة وليس رئيس الجمهورية

رأت عضو تكتل لبنان القوي النائبة ندى البستاني أن الحكومة عمرها 10 أشهر ولليوم لا خطة اقتصادية ومالية ولا إصلاح مالي، مشيرة الى أن لبنان يمرّ بأصعب الظروف ولا خطة أمنية وطنية.

وقالت البستاني في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "نريد سلاما بعدالة ونحن ضد الإستسلام". وأشارت الى أن أول من تحدّث عن السلام هو رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في العام 2017.



وشددت على أن التيار الوطني الحر مع دعم الجيش اللبناني ومع حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، قائلة: "نحن أول من دعم الجيش رسميا".



واعتبرت البستاني أن الخطط تضعها الحكومة اللبنانية وليس رئيس الجمهورية.