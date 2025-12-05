الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
10
o
الجنوب
22
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
10
o
الجنوب
22
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شمعون لـ"جدل": لم نرَ خطوات جدية في موضوع حصر السلاح... وهذا ما سمعته من المسؤولين الأميركيين
أخبار لبنان
2025-12-05 | 16:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
شمعون لـ"جدل": لم نرَ خطوات جدية في موضوع حصر السلاح... وهذا ما سمعته من المسؤولين الأميركيين
اعتبر رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون أنه "اذا كنا نريد أن نتفادى الحرب الشاملة فيجب أن نفتح مجالا للدبلوماسية لتلعب دورها".
وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "نرى وعودا كثيرة وخطابات قسم رنانة والحكومة تحاول قدر المستطاع تحسين الأمور ولكن العقدة الأساسية هي بالتمسك بالسلاح غير الشرعي والدولة العميقة هي المشرعة لهذا السلاح".
وأشار شمعون الى أنه "حتى اليوم، لم نرَ خطوات إيجابية وجدية بالنسبة لموضوع حصر السلاح".
وقال شمعون: "مسؤولون أميركيون يحبون لبنان قالوا لي إنه لا يمكننا العيش بازدواجية السلاح غير الشرعي والسلاح الشرعي".
وكشف أنه سَمِعَ من المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم أن "المسؤولين في لبنان بيحكو شي وبيعملو شي عكسو".
وأشار الى أن "الجميع يطالب بالاصلاحات ولكن الاصلاحات "ما بتصير بين ليلة وضحاها" وتحتاج وقتا وتحتاج الى الامكانيات اللازمة".
أخبار لبنان
لـ"جدل":
خطوات
موضوع
السلاح...
سمعته
المسؤولين
الأميركيين
التالي
الوزيرة كرامي حددت عطلة المدارس في الأعياد
كرامي: نعمل على تحويل الدمج من مشاريع متناثرة إلى نظام وطني متكامل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:13
النائب كميل شمعون لـ"جدل": مسؤولون أميركيون يحبون لبنان قالوا لي إنه لا يمكننا العيش بازدواجية السلاح غير الشرعي والسلاح الشرعي
آخر الأخبار
15:13
النائب كميل شمعون لـ"جدل": مسؤولون أميركيون يحبون لبنان قالوا لي إنه لا يمكننا العيش بازدواجية السلاح غير الشرعي والسلاح الشرعي
0
آخر الأخبار
2025-11-07
النائب سجيع عطية لـ"جدل": لم نتقدّم أي خطوة في ملف الكهرباء
آخر الأخبار
2025-11-07
النائب سجيع عطية لـ"جدل": لم نتقدّم أي خطوة في ملف الكهرباء
0
آخر الأخبار
2025-10-08
بو صعب لـ"حوار المرحلة": لم نسمع إنذارات خارجية حول أي حرب مقبلة والمطلوب من لبنان هو حصر السلاح وهو ملف أساسي
آخر الأخبار
2025-10-08
بو صعب لـ"حوار المرحلة": لم نسمع إنذارات خارجية حول أي حرب مقبلة والمطلوب من لبنان هو حصر السلاح وهو ملف أساسي
0
آخر الأخبار
2025-11-14
البستاني لـ #جدل : بعد الذي سمعته من الوفد الاميركيّ يمكنني أن أقول إنّنا "نُخنق" عسكريًا وماليًا
آخر الأخبار
2025-11-14
البستاني لـ #جدل : بعد الذي سمعته من الوفد الاميركيّ يمكنني أن أقول إنّنا "نُخنق" عسكريًا وماليًا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:21
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع مركبات وعتاد للبنان بنحو 90.5 مليون دولار
أخبار لبنان
16:21
البنتاغون: الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع مركبات وعتاد للبنان بنحو 90.5 مليون دولار
0
أخبار لبنان
16:12
ندى البستاني لـ"جدل": نريد سلاما بعدالة... والخطط تضعها الحكومة وليس رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
16:12
ندى البستاني لـ"جدل": نريد سلاما بعدالة... والخطط تضعها الحكومة وليس رئيس الجمهورية
0
أخبار لبنان
16:06
ايهاب مطر للـLBCI: نطلب من "حزب الله" أن يقبل بقرارات الحكومة والدولة... وهذا ما قاله عن تعيين السفير سيمون كرم
أخبار لبنان
16:06
ايهاب مطر للـLBCI: نطلب من "حزب الله" أن يقبل بقرارات الحكومة والدولة... وهذا ما قاله عن تعيين السفير سيمون كرم
0
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
01:46
كواليس تعيين كرم: اتفاق مسبق بين الرؤساء… وضغط أميركي–مصري لتجنّب عملية إسرائيلية واسعة (الجمهورية)
صحف اليوم
01:46
كواليس تعيين كرم: اتفاق مسبق بين الرؤساء… وضغط أميركي–مصري لتجنّب عملية إسرائيلية واسعة (الجمهورية)
0
أمن وقضاء
07:31
ضابطة شتورا تدهم مستودعا مشبوها وتضبط ما يقارب طنًّا من المواد التبغية المهرّبة والمقلّدة
أمن وقضاء
07:31
ضابطة شتورا تدهم مستودعا مشبوها وتضبط ما يقارب طنًّا من المواد التبغية المهرّبة والمقلّدة
0
منوعات
2025-11-25
مبادرة مؤثرة: كنائس ومعالم تاريخية حول العالم تُضاء بالأحمر دعماً للمسيحيين المضطهدين (صور)
منوعات
2025-11-25
مبادرة مؤثرة: كنائس ومعالم تاريخية حول العالم تُضاء بالأحمر دعماً للمسيحيين المضطهدين (صور)
0
حال الطقس
2025-10-18
إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-10-18
إليكم تفاصيل الطقس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العرب في الرياض… بسبب الموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العرب في الرياض… بسبب الموسيقى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر
0
أخبار لبنان
13:28
اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..
أخبار لبنان
13:28
اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد
تقارير نشرة الاخبار
13:17
شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد
0
أخبار لبنان
13:15
باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض
أخبار لبنان
13:15
باسيل للـLBCI: الحرب لا تنتهي الا بالحوار والتفاوض
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:12
انخفاض بأسعار المحروقات...
2
رياضة
14:23
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
رياضة
14:23
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
3
حال الطقس
04:06
منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
04:06
منخفض جوي في الافق... اليكم تفاصيل الطقس
4
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
أخبار لبنان
02:23
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
5
أمن وقضاء
12:42
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
أمن وقضاء
12:42
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
6
أمن وقضاء
11:24
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
أمن وقضاء
11:24
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
7
خبر عاجل
08:47
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو وهذا تنازل مجاني وهو لن يغير من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم
خبر عاجل
08:47
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" مخالف بوضوح لكل التصريحات الرسمية التي كانت تقول إن اشراك أي مدني شرطه وقف الاعمال العدائية من قبل العدو وهذا تنازل مجاني وهو لن يغير من موقفه وحمى الله لبنان مما هو أعظم
8
أمن وقضاء
09:34
تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد
أمن وقضاء
09:34
تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More