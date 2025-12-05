شمعون لـ"جدل": لم نرَ خطوات جدية في موضوع حصر السلاح... وهذا ما سمعته من المسؤولين الأميركيين

اعتبر رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون أنه "اذا كنا نريد أن نتفادى الحرب الشاملة فيجب أن نفتح مجالا للدبلوماسية لتلعب دورها".



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "نرى وعودا كثيرة وخطابات قسم رنانة والحكومة تحاول قدر المستطاع تحسين الأمور ولكن العقدة الأساسية هي بالتمسك بالسلاح غير الشرعي والدولة العميقة هي المشرعة لهذا السلاح".

وأشار شمعون الى أنه "حتى اليوم، لم نرَ خطوات إيجابية وجدية بالنسبة لموضوع حصر السلاح".

وقال شمعون: "مسؤولون أميركيون يحبون لبنان قالوا لي إنه لا يمكننا العيش بازدواجية السلاح غير الشرعي والسلاح الشرعي".

وكشف أنه سَمِعَ من المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم أن "المسؤولين في لبنان بيحكو شي وبيعملو شي عكسو".

وأشار الى أن "الجميع يطالب بالاصلاحات ولكن الاصلاحات "ما بتصير بين ليلة وضحاها" وتحتاج وقتا وتحتاج الى الامكانيات اللازمة".