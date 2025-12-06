أنطوان حبيب يكرّم الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير طرابلس

كرّم رئيس جمعية إنماء طرابلس والميناء السيد أنطوان حبيب أعضاء الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير طرابلس، في احتفال حضره المخاتير وشخصيات اجتماعية.



وشهد التكريم مشاركة بارزة من مدينة الميناء عبر انضمام المختار سمير دباغ والمختار ميلاد حلبوتي إلى عضوية الرابطة، في خطوة تُسجّل للمرة الأولى لصالح المدينة.



وفي كلمته، هنّأ حبيب المخاتير، مشيدًا بدورهم في خدمة الناس وتعزيز الإنماء، ومؤكدًا مكانة الميناء كرمز للعيش المشترك والمحبة.



كما ألقى رئيس الرابطة حسام التوم كلمة شدّد فيها على أهمية التعاون بين المخاتير ودورهم في تعزيز الاستقرار، موجّهًا شكره لأنطوان حبيب على مبادرته الداعمة.