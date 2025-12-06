مرقص يشارك في منتدى الدوحة ويلتقي عبدالعاطي وتوم براك

شارك وزير الإعلام المحامي بول مرقص في منتدى الدوحة الذي افتتحه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، والتقى عدداً من المسؤولين القطريين والأجانب، منهم وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والمبعوث الأميركي السفير توم براك، وعرض معهما المبادرات والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار المطلوب والنهوض بالبلاد.