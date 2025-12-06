الأخبار
مرقص يشارك في منتدى الدوحة ويلتقي عبدالعاطي وتوم براك
أخبار لبنان
2025-12-06 | 02:33
مشاهدات عالية
مرقص يشارك في منتدى الدوحة ويلتقي عبدالعاطي وتوم براك
شارك وزير الإعلام المحامي بول مرقص في منتدى الدوحة الذي افتتحه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، والتقى عدداً من المسؤولين القطريين والأجانب، منهم وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي والمبعوث الأميركي السفير توم براك، وعرض معهما المبادرات والجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار المطلوب والنهوض بالبلاد.
أخبار لبنان
بول مرقص
بدر عبدالعاطي
توم براك
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
رسالة من اعضاء الكونغرس الى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة
مقالات ذات صلة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار دولية
اخترنا لكم
أمن وقضاء
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أمن وقضاء
زوارنا يقرأون الآن
حال الطقس
أخبار لبنان
فنّ
أمن وقضاء
بالفيديو
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
الأكثر قراءة
1
حال الطقس
أمن وقضاء
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أمن وقضاء
أمن وقضاء
