وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يُبعد شبح العدوان عن لبنان
أخبار لبنان
2025-12-06 | 04:19
وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يُبعد شبح العدوان عن لبنان
وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يُبعد شبح العدوان عن لبنان
اكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مقابلة مع الـLBCI، ان هناك جدية لدى الجانب اللبناني لتنفيذ قرار وقف الاعتداءات، مشيراً إلى تحرك بلاده مع الجانب الأميركي لخفض التصعيد والتركيز على المسار الدبلوماسي لدعم خطة الحكومة اللبنانية.
وأضاف عبد العاطي أن مصر تدعم كل مسار دبلوماسي وسياسي يُبعد شبح العدوان عن لبنان ويُحقّق الاستقرار في المنطقة.
أخبار لبنان
الخارجية
المصري
للـLBCI:
يُبعد
العدوان
لبنان
أمن وقضاء
07:39
تدابير سير بتاريخي 6 و7-12-2025 في الكحالة بمناسبة إنارة شجرة الميلاد وفي جونيه بسبب إزالة زينة وأعلام بعد انتهاء زيارة قداسة البابا لبنان
أمن وقضاء
07:39
تدابير سير بتاريخي 6 و7-12-2025 في الكحالة بمناسبة إنارة شجرة الميلاد وفي جونيه بسبب إزالة زينة وأعلام بعد انتهاء زيارة قداسة البابا لبنان
أخبار لبنان
07:06
سلام يحصل على دعم جديد من نظيره القطري ولقاء مع بيل غيتس
أخبار لبنان
07:06
سلام يحصل على دعم جديد من نظيره القطري ولقاء مع بيل غيتس
أمن وقضاء
06:01
ضبط كمية ضخمة من مرقة الدجاج المهربة والمنتهية الصلاحية
أمن وقضاء
06:01
ضبط كمية ضخمة من مرقة الدجاج المهربة والمنتهية الصلاحية
أمن وقضاء
05:31
شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
05:31
شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-09
مقدمة النشرة المسائية 9-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-09
مقدمة النشرة المسائية 9-11-2025
آخر الأخبار
2025-10-26
اشتباك مسلح في منطقة المشرفة الحدودية بين لبنان وسوريا بين مواطن وعناصر من حرس الحدود السورية
آخر الأخبار
2025-10-26
اشتباك مسلح في منطقة المشرفة الحدودية بين لبنان وسوريا بين مواطن وعناصر من حرس الحدود السورية
أمن وقضاء
06:01
ضبط كمية ضخمة من مرقة الدجاج المهربة والمنتهية الصلاحية
أمن وقضاء
06:01
ضبط كمية ضخمة من مرقة الدجاج المهربة والمنتهية الصلاحية
أخبار دولية
07:16
وزير خارجية مصر: يجب نشر قوة الاستقرار الدولية على طول الخط الأصفر في غزة
أخبار دولية
07:16
وزير خارجية مصر: يجب نشر قوة الاستقرار الدولية على طول الخط الأصفر في غزة
أخبار لبنان
04:19
وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يُبعد شبح العدوان عن لبنان
أخبار لبنان
04:19
وزير الخارجية المصري للـLBCI: ندعم أي مسار يُبعد شبح العدوان عن لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
تقارير نشرة الاخبار
15:33
تحسّن خدمات أوجيرو... والفضل للصين
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مونديال 2026... 48 منتخبًا والولايات المتحدة هي قلب الحدث
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العرب في الرياض… بسبب الموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:40
العرب في الرياض… بسبب الموسيقى
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
تقارير نشرة الاخبار
13:32
sirenetta تستعدّ لخوض تجربة OMT Christmas in Action في الـForum
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في سوريا ديناميكية مالية ومصرفية... وفي لبنان تجاذب مستمر
أخبار لبنان
13:28
اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..
أخبار لبنان
13:28
اطلاق مهرجان البترون عاصمة الميلاد..
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل تريد إنضمام بريطانيا الى أي قوة دولية في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:17
شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد
تقارير نشرة الاخبار
13:17
شبح الحرب يتراجع وحصر السلاح التزام لبناني لأجل لبنان لا ارضاءً لأحد
رياضة
14:23
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
رياضة
14:23
تعرفوا الى المجموعات الـ١٢ لنهائيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
حال الطقس
02:46
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
02:46
منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
أمن وقضاء
12:42
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
أمن وقضاء
12:42
أمن الدولة: ضبط مواد غذائية ومنظّفات منتهية الصلاحية داخل مستودع في كسروان
أخبار لبنان
02:52
لقاء بين نواف سلام وأحمد الشرع... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
02:52
لقاء بين نواف سلام وأحمد الشرع... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
02:19
رسالة من اعضاء الكونغرس الى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة
أخبار لبنان
02:19
رسالة من اعضاء الكونغرس الى الرئيسين عون وسلام تطالب بنزع سلاح الحزب: لقد انتهى زمن الوعود غير المنجزة
أمن وقضاء
05:31
شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
05:31
شبكة احتيال وتزوير تُدار من البرازيل بهدف الاستيلاء على عقارات في لبنان بملايين الدولارات... وهذا ما حصل
أمن وقضاء
11:24
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
أمن وقضاء
11:24
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
أمن وقضاء
09:34
تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد
أمن وقضاء
09:34
تدابير سير على الأوتوستراد بين العقيبة وحالات يوم غد
