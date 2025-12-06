سلام يحصل على دعم جديد من نظيره القطري ولقاء مع بيل غيتس

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، والسفير بلال قبلان، ومديرة مكتب الرئيس فرح الخطيب.



وفي خلال اللقاء، أكّد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "استمرار دعم قطر للبنان، مع حزمة جديدة من مشاريع الدعم التي سيُعلن عنها قريبًا".



وأعرب الرئيس سلام بدوره عن "تقديره الكبير للدور الذي تؤديه قطر في دعم لبنان، وتعزيز الاستقرار فيه، ومساندة مؤسساته".



كذلك التقى الرئيس سلام المؤسّس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل غيتس، وذلك على هامش منتدى الدوحة.



ووجّه الرئيس سلام دعوة إلى غيتس لزيارة لبنان، وتمّ الاتفاق على متابعة البحث في شهر كانون الثاني حول إمكان زيارة بيروت خلال العام المقبل.