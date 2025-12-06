الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شارك تانك
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
7
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير العمل: للضغط على إسرائيل لتلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية
أخبار لبنان
2025-12-06 | 07:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
وزير العمل: للضغط على إسرائيل لتلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية
0
min
وزير العمل: للضغط على إسرائيل لتلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية
في جولة بدأها من طرابلس وشملت محطات عدة في الشمال، زار وزير العمل محمد حيدر النائب فيصل كرامي والوزير السابق سليمان فرنجية والنائب جهاد الصمد وراعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف.
ودعا الوزير حيدر الى الضغط على اسرائيل لتلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية حتى تتمكن الحكومة من الانصراف الى الأولويات الاجتماعية الملحة.
أخبار لبنان
طرابلس
محمد حيدر
إسرائيل
التالي
نواف سلام للـLBCI: وفد من غرفة التجارة والصناعة سيتوجه الى سوريا قريبا
تدابير سير بتاريخي 6 و7-12-2025 في الكحالة بمناسبة إنارة شجرة الميلاد وفي جونيه بسبب إزالة زينة وأعلام بعد انتهاء زيارة قداسة البابا لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-22
الرئيس عون طلب من روبيو المساعدة في تأكيد التزام إسرائيل وقف الأعمال العدائية ودعم الجيش
أخبار لبنان
2025-09-22
الرئيس عون طلب من روبيو المساعدة في تأكيد التزام إسرائيل وقف الأعمال العدائية ودعم الجيش
0
أخبار لبنان
2025-11-14
قائد الجيش عرض مع وفد فرنسيّ العمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية
أخبار لبنان
2025-11-14
قائد الجيش عرض مع وفد فرنسيّ العمل على تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية
0
أخبار لبنان
2025-11-07
عون مستقبلًا وفد البنك الدولي: لبنان ملتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية فيما إسرائيل لا تزال تحتل التلال الخمس وتضاعف إعتداءاتها
أخبار لبنان
2025-11-07
عون مستقبلًا وفد البنك الدولي: لبنان ملتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية فيما إسرائيل لا تزال تحتل التلال الخمس وتضاعف إعتداءاتها
0
أمن وقضاء
2025-11-28
طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية
أمن وقضاء
2025-11-28
طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:08
مناورة إسرائيلية واسعة من مزارع شبعا إلى جبل الشيخ وسط رسائل عسكرية وسياسية للبنان وسوريا
أخبار لبنان
13:08
مناورة إسرائيلية واسعة من مزارع شبعا إلى جبل الشيخ وسط رسائل عسكرية وسياسية للبنان وسوريا
0
أخبار لبنان
12:42
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-12-2025
أخبار لبنان
12:42
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-12-2025
0
أخبار لبنان
12:01
جنبلاط من عين التينة: لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار ونتمسّك بالهدنة
أخبار لبنان
12:01
جنبلاط من عين التينة: لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار ونتمسّك بالهدنة
0
أخبار لبنان
11:23
وصول الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
أخبار لبنان
11:23
وصول الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:09
سلام: الانتخابات النيابية ستُقام في موعدها وهذا ما نعمل عليه وتجديد ولاياتي يعتمد على رغبة المجلس الجديد
خبر عاجل
06:09
سلام: الانتخابات النيابية ستُقام في موعدها وهذا ما نعمل عليه وتجديد ولاياتي يعتمد على رغبة المجلس الجديد
0
أمن وقضاء
2025-12-05
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
أمن وقضاء
2025-12-05
استمتع بتعذيب زوجته بوحشيّة وحرقها بالزيت المغلي بدمٍ بارد!
0
خبر عاجل
11:51
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار وسيمون كرم مفاوض محنّك ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب ووقف النار
خبر عاجل
11:51
الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار وسيمون كرم مفاوض محنّك ونحن نفاوض تحت شعار الانسحاب ووقف النار
0
أخبار لبنان
2025-12-05
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
أخبار لبنان
2025-12-05
بعد الغارات الإسرائيلية أمس... بيانٌ من "اليونيفيل"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قصر دبّانة يحتضن واحدة من أندر مجموعات الأيقونات في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
قصر دبّانة يحتضن واحدة من أندر مجموعات الأيقونات في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
OMT Christmas in Action: تسليط الضوء على شركة "Meerath" المشاركة في الفوروم
تقارير نشرة الاخبار
13:35
OMT Christmas in Action: تسليط الضوء على شركة "Meerath" المشاركة في الفوروم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في البرتغال "لبنان صغير" تعرفت عليه الـ LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في البرتغال "لبنان صغير" تعرفت عليه الـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
منتدى الدوحة – اليوم الثاني: لبنان حاضر في النقاشات السياسية والأمنية
تقارير نشرة الاخبار
13:13
منتدى الدوحة – اليوم الثاني: لبنان حاضر في النقاشات السياسية والأمنية
0
أخبار لبنان
13:08
مناورة إسرائيلية واسعة من مزارع شبعا إلى جبل الشيخ وسط رسائل عسكرية وسياسية للبنان وسوريا
أخبار لبنان
13:08
مناورة إسرائيلية واسعة من مزارع شبعا إلى جبل الشيخ وسط رسائل عسكرية وسياسية للبنان وسوريا
0
أخبار دولية
13:05
عامٌ على سقوط نظام الأسد… 12 يومًا أنهت نصف قرن
أخبار دولية
13:05
عامٌ على سقوط نظام الأسد… 12 يومًا أنهت نصف قرن
0
أخبار لبنان
12:42
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-12-2025
أخبار لبنان
12:42
مقدّمة النشرة المسائيّة 07-12-2025
0
أخبار لبنان
12:01
جنبلاط من عين التينة: لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار ونتمسّك بالهدنة
أخبار لبنان
12:01
جنبلاط من عين التينة: لا نقبل بأن يكون التفاوض تحت النار ونتمسّك بالهدنة
0
أخبار دولية
11:14
البابا عن زيارته لبنان وتركيا: دعونا لا ننسى أن السلام ممكن
أخبار دولية
11:14
البابا عن زيارته لبنان وتركيا: دعونا لا ننسى أن السلام ممكن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:12
تدابير سير على طريق الحازمية - المطار والأوتوستراد بين حالات ونهر إبراهيم بدءًا من الغد...
أخبار لبنان
08:12
تدابير سير على طريق الحازمية - المطار والأوتوستراد بين حالات ونهر إبراهيم بدءًا من الغد...
2
حال الطقس
03:01
منخفض جويّ يؤثر على لبنان... انخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
03:01
منخفض جويّ يؤثر على لبنان... انخفاض في درجات الحرارة
3
صحف اليوم
00:44
مصدر ديبلوماسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: تراجع الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية لجهة تنفيذ نزع السلاح
صحف اليوم
00:44
مصدر ديبلوماسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: تراجع الضغوط الأميركية على الحكومة اللبنانية لجهة تنفيذ نزع السلاح
4
آخر الأخبار
16:11
مركز ألماني: زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان
آخر الأخبار
16:11
مركز ألماني: زلزال بقوة 6.36 درجة يضرب اليونان
5
أخبار دولية
04:10
عسكريون يعلنون عبر التلفزيون العام في بنين "إقالة" الرئيس تالون من مهامه
أخبار دولية
04:10
عسكريون يعلنون عبر التلفزيون العام في بنين "إقالة" الرئيس تالون من مهامه
6
خبر عاجل
06:07
سلام: قبل نهاية الشهر سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيين وبعدها سيرسل الى مجلس النواب
خبر عاجل
06:07
سلام: قبل نهاية الشهر سنعرض أمام الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية الذي سيعالج مسألة ودائع اللبنانيين وبعدها سيرسل الى مجلس النواب
7
أخبار لبنان
07:30
وزارتا الأشغال والداخلية تحذّران من رمي النفايات على الأوتوسترادات وإجراءات رادعة لمنع الفيضانات
أخبار لبنان
07:30
وزارتا الأشغال والداخلية تحذّران من رمي النفايات على الأوتوسترادات وإجراءات رادعة لمنع الفيضانات
8
أخبار لبنان
09:33
انفجار قنبلة يدوية داخل منزل مواطن أدى إلى مقتل طفله واصابة زوجته وابنته
أخبار لبنان
09:33
انفجار قنبلة يدوية داخل منزل مواطن أدى إلى مقتل طفله واصابة زوجته وابنته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More