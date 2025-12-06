وزير العمل: للضغط على إسرائيل لتلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية

في جولة بدأها من طرابلس وشملت محطات عدة في الشمال، زار وزير العمل محمد حيدر النائب فيصل كرامي والوزير السابق سليمان فرنجية والنائب جهاد الصمد وراعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف.



ودعا الوزير حيدر الى الضغط على اسرائيل لتلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية حتى تتمكن الحكومة من الانصراف الى الأولويات الاجتماعية الملحة.