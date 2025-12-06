نواف سلام للـLBCI: وفد من غرفة التجارة والصناعة سيتوجه الى سوريا قريبا

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن هناك صفحة جديدة بيننا وبين سوريا، مشيرا الى أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع عن كيفية تطوير التعاون بين البلدين وليس فقط في مجال ضبط الحدود ومسألة الموقوفين في السجون اللبنانية، بل أيضا تطوير العلاقات الاقتصادية.



وكشف سلام في حديث للـLBCI أن وفدا من غرفة التجارة والصناعة سيتوجه الى سوريا قريبا.