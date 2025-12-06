تيمور جنبلاط: لبنان بحاجة لأعلى درجات الوعي والمسؤولية لمواجهة التحديات والالتفاف حول الدولة

كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على منصة "إكس": "ذكرى ميلاد كمال جنبلاط أكبر من التقليد السنوي للمناسبة. نحن معنيون بالقيم والأسس التي أراد للبنان أن يقوم عليها وطناً للحرية والعدالة والوحدة وكرامة الإنسان. اليوم لبنان بحاجة لأعلى درجات الوعي والمسؤولية لمواجهة التحديات والالتفاف حول الدولة التي وحدها تحمي الجميع".