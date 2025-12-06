السوداني استقبل المدير العام للأمن العام... وهذا ما تم بحثه

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المديرالعام للأمن العام اللواء حسن شقير.وشهد اللقاء بحث آليات تطوير التعاون الأمني بين البلدين وخصوصاً في مجالات مكافحة تهريب المخدرات، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتنسيق الاستخباري، بما يسهم في دعم جهود تثبيت الاستقرار الإقليمي.وأكد السوداني حرص العراق على توطيد العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ودعم استقرار لبنان وحفظ أمنه ووحدة أراضيه، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن في عموم المنطقة.من جانبه، ثمن شقير مواقف العراق الداعمة لبلاده على جميع المستويات، مؤكداً أهمية توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمعالجة الأزمات وتثبيت الأمن والاستقرار.