اضاءة شجرة الميلاد في مدينة البترون

أضيئت شجرة الميلاد في مدينة البترون في حضور حشد من أبناء المدينة ومن خارجها.



وفي خلال الاحتفالات صدحت الترانيم والأغاني الميلادية وأطلقت المفرقعات.



وأعلنت السيدة شانتال عون باسيل سلسلة نشاطات ستواكب هذه الفترة.