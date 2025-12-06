الأخبار
تيمور جنبلاط بحث مع وفود زارته في المختارة قضايا اقتصادية وحياتية وانمائية
أخبار لبنان
2025-12-06 | 11:30
تيمور جنبلاط بحث مع وفود زارته في المختارة قضايا اقتصادية وحياتية وانمائية
التقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في قصر المختارة، اليوم، وفداً من مؤسسة العرفان التوحيدية برئاسة الشيخ نزيه رافع، ضم مشايخ من الهيئتين الإدارية والعامة، لاطلاعه على واقع المؤسسة والخطوات التطويرية المُتخذة فيها.
كما التقى جنبلاط رئيس "جمعية تجار الشوف" المحامي إيلي نخلة، للبحث في قضايا اقتصادية تهم المنطقة، وذلك بحضور النائب وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
وعرض مع وفد مشترك من "نقابة عمال البناء في الشمال" وجمعية "ائتلاف عملي حقي قراري"، واقع العمال وسبل تطوير العمل النقابي وضمان حقوق العمال.
وكان عرض من الجمعية للحملة الوطنية، لدعم "الاتفاقية 190" والأنشطة المرافقة لها، الهادفة إلى الدفع باتجاه مصادقة لبنان على الاتفاقية والتوصية 206 الملحقة بها.
وشكر وفد من "لجنة مهرجانات إقليم الخروب" برئاسة الدكتور نضال شعبان، لجنبلاط دعمه أنشطة اللجنة ومهرجان الصيف الأخير، وعرض مشروع "القرية الدولية" الجديد لصيف العام المقبل.
واستمع النائب جنبلاط إلى مطالب وفد من مراكز تعبئة الغاز في طرابلس التي عرضها الوفد.
وفي إطار استقبالات السبت الأسبوعية، عرض جنبلاط قضايا إنمائية وخدماتية عامة واحتياجات القرى مع وفود أهلية وبلدية، أبرزها وفد من جديدة الشوف، عرض باسمه سائس المجلس الشيخ سمير الفطايري ورئيس البلدية يحيى الفطايري والمختارين منيف الفطايري ومروان حيدر، مسائل تهم البلدة.
كما التقى جنبلاط وفداً كبيراً مشتركاً من بلدتي بشتفين وديركوشة، طرح باسمه رئيس بلدية بشتفين مكرم فياض والمختار ناجي ضو، ومختار ديركوشة وليد مخيبر، قضايا خدماتية وإنمائية تخص البلدتين، وقد شكر الوفد جنبلاط على دعمه إنجاز المشاريع في البلدتين.
إلى ذلك، حضر ملف معالجة الشحّ في المياه أمام جنبلاط، عبر طرحه من قبل وفد بلدي وأهلي من عين وزين عرض باسمه رئيس البلدية مروان الحسنية المشكلة، ووفد ثاني من "وادي الدير"، بحث المطالب الانمائية والهواجس الحياتية للبلدة.
واستمع جنبلاط إلى مطالب وفد عائلي مشترك من آل الحسنية في عين وزين والبعيني في مزرعة الشوف، وتلقى شكراً من وفد آل السوقي في الشويفات، وتقديراً من وفد آل عبد الصمد في عماطور.
والتقى النائب جنبلاط وفداً من جمعية "الكشاف التقدمي"، وضع زهرة على ضريح المعلم كمال جنبلاط في ذكرى ميلاده.
وتلقى جنبلاط سلسلة من المراجعات، من مجالس بلدية وروابط وجمعيات منوعة، ووفد أتت إلى المختارة احياءً لذكرى ميلاد المعلم كمال جنبلاط.
أخبار لبنان
جنبلاط
زارته
المختارة
قضايا
اقتصادية
وحياتية
وانمائية
