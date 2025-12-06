مخزومي: سحب السلاح وحده لا يكفي بل يجب تجفيف مصادر تمويل "حزب الله"

أكّد النائب فؤاد مخزومي أنّ سحب السلاح وحده لا يكفي، مشيرا الى أنه يجب وقف وتجفيف مصادر تمويل الحزب وأيّ جهة تريد إسقاط الدولة.ودعا مخزومي اللبنانيين في خلال فطور نظّمه "ملتقى بيروت" إلى النظر لمصلحة لبنان الواحد، المسلم والمسيحي، السنّي والشيعي، مؤكداً أنّه "لا يحق لأحد أن يفرض على اللبنانيين ما هو مسموح وما هو غير مسموح".وتوجّه إلى "حزب الله" قائلاً: "إنّ عليكم أن تكونوا لبنانيين كالآخرين، وإلا فلا. فنحن نريد إعمار البلد كلّه، لا الجنوب وحده. لماذا لا تُعمّر عكار؟ لماذا لا تُعمَّر كرم الزيتون وطريق الجديدة؟ لماذا تُمنع مناطق كاملة من الإعمار لأنّ هناك سلاحاً غير شرعي يريد فرض إرادته بالقوة؟ لقد انتهى هذا الزمن".وقال: "اللبنانيون تعبوا من الدخول في حرب أو انقلاب على الدولة كل عشر سنوات بحجج وذرائع مرتبطة بإسرائيل أو القضية الفلسطينية.وأضاف: "نريد إعمار لبنان، ونريد أن نبدأ من الجنوب، لكننا لن نقبل بعد اليوم أن يخرج أحد ليقول لنا: "أنا مجروح لأنني خضت حربين ودمّرنا البلد وكلفناه ثلاثين مليار دولار، ولذلك لن أسمح للدولة بإعادة الإعمار.وتطرق مخزومي إلى ملف الانتخابات، فأشار إلى "محاولة واضحة من الثنائي الشيعي لتأجيلها سنتين عبر مشروع قانون يحضّره النائب علي حسن خليل، لافتا أن المجتمع الدولي لن يقبل".وقال إن "المطلوب منح المغتربين حق التصويت للـ128 نائباً، لا لستة فقط كما نصّ قانون 2017 المستند إلى نموذج فرنسي يعود إلى زمن كانت تعتبر فيه فرنسا الجزائر والسنغال جزءاً من جمهوريتها".ودعا الرئيس بري إلى "تمييز نفسه عن حزب الله"ه، مؤكداً "الحاجة إلى شريك شيعي مسؤول، وأنّ الرئيس بري قادر على لعب هذا الدور إذا اتخذ القرار، وأنه مستعد للوقوف إلى جانبه لمصلحة البلد".