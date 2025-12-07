الأخبار
وزارة الزراعة تشكل لجنة طوارىء بعد تسجيل حالات حمى قلاعية في مزارع للمواشي

أخبار لبنان
2025-12-07 | 04:05
وزارة الزراعة تشكل لجنة طوارىء بعد تسجيل حالات حمى قلاعية في مزارع للمواشي

شكّلت وزارة الزراعة لجنة طوارئ للمتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بعد التأكد من تسجيل حالات من مرض الحمّى القلاعية في عدة مزارع للمواشي الحيّة.

 

وأوضحت الوزارة أنّ مهمّتها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض ومعالجته. 

 

وأوضحت أنّ الفرق الفنية في وزارة الزراعة تقوم، منذ أسبوعين، بما يلي:

1- أخذ العينات من الحيوانات المشتبه بها في كل المواقع المصابة وإجراء التقصّي الوبائيّ.

2- تحصين الحيوانات في محيط المناطق المصابة باللقاحات المتوفرة، مع العلم أن الوزارة قد قامت سابقاً بتطعيم المواشي في لبنان بالعترات المسجّلة في المنطقة، ولا تزال تلزم بتلقيح كافة المواشي المستوردة عبر المرافئ الحدودية قبل إدخالها إلى لبنان.

3- إرسال العينات إلى مختبرات مرجعية معتمدة من قبل المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لتحديد سلالة العترات بدقة وتعديل برنامج التحصين بما يتناسب مع العترات المسجّلة والموثّقة.

4- الحد من نقل الحيوانات بين المناطق تفادياً لانتقال العدوى، وقد تمّ إبلاغ وزارة الداخلية للمؤازرة في تنفيذ هذا الإجراء.

5- إرسال كتب إلى كل من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والنيابة العامة التمييزية بأسماء الأشخاص المشتبه بهم بتهريب المواشي من وإلى سوريا".

