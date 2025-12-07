حلو للـLBCI: حصرية السلاح إنجاز ومن يهدد السّلم الأهليّ هو “حزب الله”

أكّد الأمين العام لحزب الكتلة الوطنية ميشال حلو، أنّ حصرية السلاح في يد الدولة اللبنانية إنجاز للدولة اللبنانية وليس تنازلًا.

وأوضح للـLBCI، أنّ الهدف الأساسيّ هو إنهاء حال الصراع، ليتطور لبنان، لافتًا أنّ بذلك “لا داعي لصراع أبديّ مع إسرائيل”.

وقال: “ما يعتبره “حزب الله” من تنازل لبنانيّ أمام إسرائيل لا معنى له فالحكومة تعمل على تحسين الوضع بل يمكننا القول إنّ الحزب بسبب تصرفاته هو من يقدّم التنازلات”.

ورأى أنّ من يهدد السّلم الأهليّ هو “حزب الله” وليس تطبيق القانون، داعيًا الحزب إلى التوقّف عن تخيير اللبنانيين بين القانون والميليشيات بغطاء تهديدات طائفية.

واعتبر الحلو أنّ حياة الجنوبيين واللبنانيين ليست من اهتمام “حزب الله”، موضحًا أنّ الأخير لن يقبل بأيّ حلّ وإن قدّم الازدهار للجنوب وللبنان من دون بقاء سلاحه إذًا مطلبه البقاء المسلّح وتنفيذ مطالب إيران.