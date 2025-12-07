تدابير سير على طريق الحازمية - المطار والأوتوستراد بين حالات ونهر إبراهيم بدءًا من الغد...

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:أوّلًا: ستقوم شركة متعهّدة بمشروع تأهيل طريق الحازمية - طريق المطار وصيانته، ومتابعة الأشغال على المسلك الجنوبي باتّجاه صيدا، اعتبارًا من يوم الاثنين 8-12-2025 من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 من صباح اليوم التالي.ثانيًا: ستقوم شركة متعهّدة بعملية تخطيط الأوتوستراد - المسلك الغربي الممتدّ من حالات حتّى نهر إبراهيم بمادّة فوسفورية، تبدأ الأعمال يوميًّا اعتبارًا من الساعة 22.00 من تاريخ 8-12-2025 ولغاية الساعة 5.00 من اليوم التالي، باستثناء أيّام السبت والأحد.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.