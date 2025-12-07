انفجار قنبلة يدوية داخل منزل مواطن أدى إلى مقتل طفله واصابة زوجته وابنته

شهدت بلدة جبولة في البقاع الشمالي شرقي لبنان، انفجار قنبلة يدوية داخل منزل المواطن ع.ص.د، ما أدى إلى مقتل طفله البالغ من العمر خمس سنوات، فيما أُصيبت زوجته أ.ج (من الجنسية السورية) بجروح خطيرة، وأُصيبت ابنتهما الطفلة بجروح بالغة.



وفي التفاصيل أنّ خلافًا حصل بين الزوج والزوجة وقد أقدمت الأخيرة على فَتح رمّانة يدوية ورَميها على نفسها وأولادها.



وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان، ونُقلت الإصابات إلى المستشفى للمعالجة، فيما باشرت القوى الأمنية التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث والظروف المحيطة به.