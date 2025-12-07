سلام يعقد سلسلة اجتماعات مع منظمات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة على هامش منتدى الدوحة

التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، نائبة رئيس مؤتمر ميونخ للأمن السيدة هيلغا شميد، التي وجّهت إليه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الذي سيُعقد من 14 إلى 16 شباط.



وبحث الرئيس سلام مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، مرحلة ما بعد اليونيفيل ومسار الإصلاحات وملف اللاجئين.



كما ناقش رئيس الحكومة مع الأمير زيد دعم المؤسسات وتعزيز الحوكمة في لبنان.



في سياق متصل، عقد الرئيس سلام اجتماعًا مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ألكسندر دي كرو، بحضور وزير التنمية الادارية فادي مكي ومديرة مكتب الرئيس فرح الخطيب، وتمّ خلاله استعراض برامج الدعم القائمة وخطط تعزيز الشراكة في دعم مسار الإصلاح والتعافي الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في لبنان.

