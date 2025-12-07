سلام عرض مع وزير خارجية تركيا الأوضاع في لبنان والتطوّرات في سوريا والمنطقة

بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خلال زيارته الدوحة، مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، في الأوضاع في لبنان.



في السياق، ناقش الطرفين التطوّرات في سوريا والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا.