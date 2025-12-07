ساحة الشهداء تستعيد الحياة بإضاءة شجرة الميلاد

أضاءت بلدية بيروت شجرة الميلاد في ساحة الشهداء في وسط بيروت، وبرعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وحضر الاحتفال الوزير شارل الحاج ممثلًا رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء: التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، العدل عادل نصار، السياحة لورا لحود، الذكاء الاصطناعي وشؤون التكنولوجيا كمال شحادة، والنواب: فؤاد مخزومي، غسان حصباني، نديم الجميّل، جهاد بقرادوني، بولا يعقوبيان، ادكار طرابلسي، نقولا الصحناوي، هاغوب تريزيان، سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال، سفير فرنسا هيرفي ماغرو، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان وحشد من الفاعليات.وأكد المتحدثون أن هذه الساحة تعود لتنبض بالحياة وتجمع اللبنانيين لإضاءة شجرة العيد.