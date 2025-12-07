الوزير مرقص يغادر الى أبو ظبي بدعوة خاصة

غادر وزير الإعلام بول مرقص الدوحة بعدما أنهى مشاركته في منتدى الدوحة متوجها الى أبو ظبي للمشاركة في فعاليات قمة 2025 Bridge بدعوة شخصية وخاصة من نظيره الإماراتي وزير الاعلام عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين الاماراتيين على هامش القمة.