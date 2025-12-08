"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة

بعد عام على سقوط الطاغية بشار الأسد، يسقط معه عهدٌ كامل من القمع والقتل والفساد الذي دمّر سوريا وخنق لبنان. واليوم، بينما يعيش معزولًا مذلولًا خارج التاريخ، يفتح الشعب السوري بابًا جديدًا نحو دولة حديثة واقتصاد منتج، ويقترب لبنان وسوريا من فرصة لصياغة علاقة متينة تقوم على المصالح…
— Saad Hariri (@saadhariri) December 8, 2025
