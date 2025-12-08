حبيب أثنى على زيارة رئيس الجمهورية إلى سلطنة عُمان

أشاد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى سلطنة عُمان.

واعتبر حبيب أنّ هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين.

وأوضح أنّ الزيارة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية واستراتيجية من شأنها تعزيز الثقة وتفعيل قنوات الشراكة مع دولة لطالما وقفت إلى جانب لبنان في مختلف الظروف.

وأشار إلى أنّ "الانفتاح على دول الخليج عامة وسلطنة عُمان خصوصًا، يشكّل ركيزة أساسية في أي مقاربة جديّة للنهوض الوطنيّ”.

وأعرب حبيب عن أمله في أن 'تُسهم نتائج الزيارة في توليد مبادرات تنموية ودعم نوعيّ يلامس حاجات المواطنين الملحّة، ويعزّز صمودهم واستقرارهم في ظلّ هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، على أن يشمل ذلك القطاع السكنيّ من خلال إتاحة قروض مدعومة لذوي الدخل المحدود والمتوسط من القطاعين العام والخاص وذوي الحاجات الخاصة.