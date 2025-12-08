وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ميشال عيسى، في زيارة تعارف، جرى خلالها عرض لآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.



كما تناول اللقاء الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها وزارة الداخلية على مختلف الصعد، والتحضيرات الجارية لإنجاز الإستحقاق الإنتخابي النيابي المقبل.