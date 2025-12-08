"لقاء سيدة الجبل": لضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وحصر السلاح

رأى "لقاء سيدة الجبل" أنّ لبنان دخل مرحلة جديدة “قد تكون بارقة أملٍ ورجاء".

واعتبر، ضمن لقائه الاسبوعيّ، أنّ الاوضاع المستجدة مناسبة حقيقية لإطلاق ورشةٍ قانونية وتشريعية تؤدي إلى حل الأمور العالقة، من قانون انتخاب إلى قانون الفجوة المالية.

وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها وعلى “ضرورة حصر السلاح في يد الجيش اللبنانيّ للوصول إلى حلول اقتصادية ومالية.

وجدد اللقاء تأكيد تمسكه باتفاق الطائف والدستور اللبنانيّ كضمانة للاستقرار وكنموذج لإدارة المجتمعات المتنوعة وبناء الدولة القائمة على العدالة والحرية معًا، والقادرة على دور فاعل في مسار السلام.