التربية: صدور المرسوم الذي يقضي بنقل اعتماد من احتياطي موازنة الوزارة لتغطية حاجات صناديق المدارس والثانويات الرسمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، صدور المرسوم رقم 2004 الذي كانت تعمل عليه منذ مدة، والذي يقضي بنقل اعتماد من احتياطي موازنة الوزارة لتغطية حاجات صناديق المدارس والثانويات الرسمية وفقا لمفاعيل المرسوم 189/2025.



وأوضحت الوزارة أنها بصدد العمل على تحويل المستحقات المتبقية، والبالغة 25 بالمئة من قيمة المساهمة للعام الدراسي 24/25 إضافة الى نسبة من العام الدراسي الحالي 25/26 لهذه الصناديق، بعد إتمام المعاملات الإدارية وبالتنسيق مع وزارة المال بالسرعة الممكنة قبل نهاية العام الحالي.



وبحسب البيان، فإن وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي طلبت من الإدارة، الإسراع بالإجراءات الإدراية اللازمة بهدف وصول المبالغ المقررة الى صناديق المدارس في أسرع وقت ممكن. كما طلبت إبلاغ المديرين باستخدام المبالغ التي وصلت إلى صناديق المدارس والثانويات بدفع مستحقات العاملين داخل المدارس والثانويات.



وأكدت وزارة التربية أن "التأخير كان سببه تأخر بعض المدارس والثانويات بإرسال المعلومات المطلوبة، والذي تفاقم بسبب طول الاجراءات الادارية اللازمة داخل الوزارة ووزارة المال ورئاسة الجمهورية.



وقالت: "بهذا يكون مجموع المبالغ التي صرفت لتغذية صناديق المدارس والثانويات الرسمية منذ تولي الوزيرة ريما كرامي مسؤولياتها في الوزارة قد وصل الى 26 مليون دولار. وتؤكد وزيرة التربية، كما وعدت دائما، أن تبقى الى جانب الأساتذة في مطالبهم المحقة لتحسين ظروف عملهم والتخفيف من وطأة الأزمة التي تمر بها البلاد".