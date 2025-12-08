لجنة الصحة أقرت 7 مواد من اقتراح القانون المتعلق بالرعاية المنزلية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.



وبحسب بيان، فإن اللجنة ناقشت في جلستها اليوم اقتراح القانون المتعلق بالرعاية المنزلية وأقرت سبع مواد منه بعد اجراء بعض التعديلات على ان تقره بصيغته النهائية في اجتماع اللجنة المقبل.