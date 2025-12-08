نقابة القصابين وتجار المواشي: استيراد اللحوم الحية تراجع بشكل كبير

اعتبر أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي ماجد عيد في بيان، أنّ التحضيرات لموسم الأعياد هذا العام لا تبدو واضحة، مشيراً إلى أنّ استيراد اللحوم الحية تراجع بشكل كبير نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما لا يسمح بعمليات استيراد واسعة.



ولفت عيد إلى أنّ تكاليف الشحن في قطاع اللحوم لا تزال منذ نحو سنتين مرتفعة من دون أي تغيير، الأمر الذي أبقى تأثيرها السلبي واضحاً على أسعار اللحوم في السوق المحلية.



وكشف أنّ أسعار اللحوم لا تزال مرتفعة بسبب الزيادة التدريجية والمستمرة في أسعار دول المنشأ، لافتاً إلى أنّ الأسعار الأوروبية تحديداً شهدت ارتفاعاً كبيراً دفع دولاً مثل المغرب ومصر والجزائر وغيرها إلى وقف الاستيراد من أوروبا نتيجة الارتفاع المخيف.



وأوضح عيد أنّ الاستيراد يتركّز حالياً على دول أميركا الجنوبية، ولا سيما البرازيل، حيث تُستورد اللحوم الحية الطازجة، في حين ما تزال كميات قليلة من اللحوم الأوروبية متوافرة في السوق اللبنانية.