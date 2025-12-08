الأخبار
جلسة للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات... وهذا ما أقرته
أخبار لبنان
2025-12-08
جلسة للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات... وهذا ما أقرته
أقرت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلستها اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد، اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014 المتعلق بنظام وتنظيم الدفاع المدني وأحالت اقتراحي القانونين المتعلقين بنظام وتنظيم الدفاع المدني وتعديل هذين الاقتراحين على الدفاع المدني لدرسهما خلال مهلة ثلاثة اشهر.
وذكرت اللجنة في بيان، أن مدير الدفاع المدني يحاول انجاز مشروع متكامل للدفاع المدني ومن ضمنه التعديل المطروح.
وبحسب البيان، فإن اللجنة ردت اقتراح القانون الرامي إلى ترقية بعض المؤهلين المتقاعدين في قوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم متقاعد.
أما بالنسبة لاقتراح القانون الرامي إلى انشاء منطقة عقارية لبلدية السعديات، فبعد الاستماع إلى مديرية الشؤون العقارية، قررت اللجنة احالته على الشؤون العقارية وطلبت من ممثل العقارية تحضير رأي بشأن هذا الاقتراح ومدى مطابقة النطاق البلدي مع النطاق العقاري وهل هناك تضارب مع البلدات المجاورة.
أخبار لبنان
لجنة الدفاع
اقتراح القانون
الدفاع المدني
