علي حسن خليل: من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أنّ من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة.
ووصف ما يجري، بمحاولة استغلال لحظة سياسية، وذلك ردا على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي اتهمه خليل بالحديث وكأنه مرشدًا للجمهورية.
وقال إنّ "التعديلات على القانون الانتخابيّ يجب أن تُدرس بعناية، ونود تذكير الدكتور سمير جعجع أن كتلة القوات اللبنانية كانت أول من عطّل مناقشة قانون جديد للانتخابات، الذي تقدمت به كتلة التحرير والتنمية قبل سنوات تنفيذاً لاتفاق الطائف، اذ طرحنا نقاشه على جدول اعمال اللجان المشتركة قبل ثلاث سنوات من موعد الانتخابات النيابية وكتلة القوات اللبنانية عطلت النصاب وعطلت الجلسة ورفضت اقرار قانون جديد يقوم على اقرار مجلس للشيوخ كما ينص الطائف واقرار مجلس النواب خارج القيد الطائفي واجراء تعديلات اساسية بما فيها سن الاقتراع بان يكون 18 سنة" .