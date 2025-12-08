علي حسن خليل: من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أنّ من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة.

ووصف ما يجري، بمحاولة استغلال لحظة سياسية، وذلك ردا على كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي اتهمه خليل بالحديث وكأنه مرشدًا للجمهورية.