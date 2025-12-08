وزير الدفاع بحث مع سفيري الصين وروسيا في تطوير التعاون

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة،السفير الصيني لدى لبنان تشن تشواندونغ، وتمّ خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطوير التعاون القائم.



وشكر الوزير منسى، الصين على "ما تقدّمه لصالح لبنان وللمؤسّسة العسكرية بشكل خاص، بما يساهم في تعزيز صمود الجيش وقدراته العملانية".



واستقبل منسى، السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، وجرى خلال اللقاء عرض للوضع العام وبحث إمكانات تطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، ولا سيّما العسكرية منها، إضافةً إلى مناقشة سبل تفعيل بعض الاتفاقات المقترحة بين البلدين.



ومن زوار الوزير منسى، النائب السابق سليم سعادة، الذي بحث معه في الأوضاع العامة وعدد من الشؤون ذات الصلة بعمل الوزارة.