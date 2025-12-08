قائد الجيش استقبل البستاني ومحفوظ

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب فريد البستاني، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، وتناول البحث شؤونا مختلفة.