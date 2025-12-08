حيدر ترأس اجتماعا للجنة الاشراف على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية واستقبل وزيرة الشؤون

ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعا للجنة الاشراف الوطنية على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، والمؤلفة من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ورئيس اللجنة الفنية في الضمان مكرم غصوب، المدير العامل وزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي.



واستقبل الوزير حيدر بعد ظهر اليوم في مكتبه، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، مع وفد من منظمة العمل الدولية ضم: الخبير الدولي ديفيد روبالينو، وروبن صغبيني. وتم بحث التعاون بين الوزارتين في مجال دعم سوق العمل.