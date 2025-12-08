جابر بحث مع ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في تفعيل عملها: دعامة اساسية في عوامل النمو الاقتصادي

استقبل وزير المالية ياسين جابر، وفدا من اعضاء ادارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس برئاسة حسن ضناوي.



وخصص اللقاء للبحث في عمل المنطقة وسبل تنشيطها وتفعيل دورها اضافة الى مواضيع ذات صلة بوزارة المالية.



وأكد جابر أهمية أن تأخذ المنطقة الاقتصادية دورها وما ينتظرها مستقبلا على مستوى الاقتصاد اللبناني، وعلى المهام التي قد تضطلع بها في المحيط مع البدء بالاعمار في سوريا نظراً للاستقطاب المتوقع لشركات صناعية وللامكانات القادرة على توفير عمليات التخزين.



واعتبر أن لطرابلس دورا مهما قد تقدمه راهنا ومستقبلا، مشيرا الى ان ما يجري من تطوير وتحديث في عمل ادارة الجمارك في مرفأ طرابلس يشكل عاملا مساعدا ومكملا في آن في استنهاض عاصمة الشمال والمرفأ الثاني بعد مرفأ بيروت، وهما دعامة اساسية في عوامل النمو الاقتصادي القادر بوجود استقرار عام أن يسهم في نقل الاقتصاد الى مرحلة متقدمة، اضافة الى الانعكاسات الاجتماعية الايجابية التي يحققها لأبناء الشمال وطرابلس بوجه خاص وفي المواضيع المالية ذات الصلة بوزارة المالية كان تفهم يؤشر الى انطلاقة ثابتة للمنطقة بادارتها الجديدة.