أكاديمية بشير الجميل اختتمت دورتها الثانية عشرة من المستوى الأول

اختتمت أكاديمية بشير الجميل دورتها الثانية عشرة من المستوى الأول.



وشملت هذه الدورة مواضيع تتعلق بتاريخ المقاومة اللبنانية، بتركيز خاص على تاريخ ونهج بشير الجميل وقيادته لهذه المقاومة، والمسيرة الممتدة من البطريرك يوحنا مارون إلى بشير، وما تخلل هذه المسيرة من انتكاسات وانتصارات، والتي تُوِّجت بوصول بشير إلى سدة الرئاسة واستشهاده.



يبقى اللافت من سنة الى سنة، ويشكل دافع الاستمرار لهذه الأكاديمية هو عدد المسجلين والمتابعين للمحاضرات باهتمام وحرص على الاطلاع على هذا التاريخ والنهج، بالإضافة إلى انضمام طلاب ليس فقط من أعمار صغيرة لم تعاصر هذه المرحلة بأي شكل من الأشكال، بل أيضاً أشخاص من طوائف وانتماءات مختلفة.



كل هذه الإشارات تدل على صوابية وأحقية رؤية وقضية بشير ورفاقه، الذي لا يزال اسمه يشكل هاجساً ورعباً لدى أعدائه وأعداء لبنان. وأنه، وبعد نحو 44 عاماً من استشهاده، يبقى "الأسطورة" التي لا تموت والرمز والروح للبنان الذي يحلم به أبناؤه.