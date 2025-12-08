الأخبار
مرقص يدعو من أبو ظبي نظراءه العرب إلى بناء شراكات إعلاميّة مع لبنان في العهد الرئاسي الجديد

2025-12-08 | 10:55
مرقص يدعو من أبو ظبي نظراءه العرب إلى بناء شراكات إعلاميّة مع لبنان في العهد الرئاسي الجديد

شارك وزير الإعلام بول مرقص في أعمال مؤتمر 2025 Bridge المنعقد في أبوظبي، والذي يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع السياسات والمحتوى وقادة الإعلام في المنطقة، للبحث في مستقبل الصناعة الإعلامية وأثر التحولات الرقمية في تطويرها على المستويين العربي والعالمي. 

وفي إطار تعزيز العلاقات اللبنانية – الخليجية، عقد مرقص سلسلة لقاءات مع عدد من نظرائه العرب، حيث التقى رئيس المكتب الوطني للإعلام في الإمارات الوزير عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، ووزير الإعلام في دولة الكويت عبدالرحمن المطيري، ووزير الإعلام في مملكة البحرين الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام في جمهورية مصر العربية المهندس خالد عبد العزيز ووكيل وزارة الإعلام الأردنية زياد نوايصي. 

وبحث في خلال هذه اللقاءات في آفاق التعاون الإعلامي، وتبادل الخبرات، وتطوير التشريعات الإعلامية في ظل التحول الرقمي، إضافةً إلى تأكيد الدور الإقليمي للإعلام في دعم الاستقرار والتنمية. 

كذلك، التقى مرقص الرئيس السنغالي ماكي سال، وتداولا آفاق التعاون بين لبنان والسنغال، ولا سيما في المجالات الإعلامية والثقافية. 

وعقب اجتماع وزراء الإعلام العرب على هامش المؤتمر، التقى مرقص الرئيسة التنفيذية لـ"مؤسسة تومسون" كارو كرييل، وجرى بحث في سبل دعم "إذاعة لبنان" وتطوير قدراتها التقنية. 

وأبدت كرييل استعداد المؤسسة لتقديم المساعدة اللازمة وتعزيز برامج التدريب والشراكة بما يسهم في تحديث القطاع الإذاعي الرسمي. وسلمها مرقص لائحة بحاجات الإذاعة ووعدت بعقد اجتماع قريب مع مديري المؤسسة للبحث في تلبية هذه الحاجات. 

وأكّد مرقص أن "لبنان منفتح على كل المبادرات التي تعزّز الشراكات الإعلامية العربية"، مشدداً على أن جولاته في الدول العربية والخليجية ترمي إلى "إعادة بناء جسور التواصل وتعزيزها مع الدول الشقيقة، لما يشكّل ذلك من ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الإعلامي اللبناني وتثبيت حضور بيروت في المشهد الإعلامي العربي". 

توازيا، شارك مرقص في جلسة مغلقة لوزراء وقادة الإعلام والمؤسسات الإبداعية، شرح فيها جهود وزارة الإعلام في مكافحة الأخبار الزائفة والمضللة والتدريبات التي تحصل.

وطالب بـ"شرعة عربية لمكافحة هذه الأخبار ولجنة متابعة دائمة لتفادي سيئات التكنولوجيا، مع الحفاظ على محاسنها وتجنيب الجيل الجديد هذه السيئات".

