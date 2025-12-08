الأخبار
رسامني اكد في اجتماع مع الفرق الفنية لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار اهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية
أخبار لبنان
2025-12-08 | 10:54
رسامني اكد في اجتماع مع الفرق الفنية لصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار اهمية تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية
عقد وزير الأشغال فايز رسامني اجتماعًا موسّعًا مع الفرق الفنية التابعة للوزارة والمختصّة بصيانة وتأهيل شبكات تصريف مياه الأمطار على الطرقات العامة والأوتوسترادات، لمتابعة جهوزية هذه الشبكات.
وشدد في خلال الاجتماع، على "بقاء الجهوزية التامة لاعمال تنظيف وتعزيل شبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري، ومنع أي تجمعات أو فيضانات تؤثر على السلامة العامة.
وأشار رسامني الى "تعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية، مع إبقاء فرق الطوارئ في حالة جهوزية دائمة للتدخل الفوري المعرّضة للفيضانات".
وأثنى على "جهود فرق الأقاليم في الجنوب والبقاع وجبل لبنان، لما أبدوه من سرعة استجابة خلال المنخفض الجوي مما ساهم في إبقاء الطرقات سالكة وآمنة أمام المواطنين، مؤكّدًا أن نجاح خطة الوزارة مرتبط بالتزام الجميع بالجهود الميدانية".
وأعلن رسامني "توجيه المعنيين في الوزارة لإعداد الملفات الفنية الخاصة بأعمال تزفيت الطرقات المدرجة ضمن خطة العام المقبل، تمهيدًا لإطلاقها وفق الأصول القانونية المعتمدة، لضمان استمرار صيانة الطرقات وتعزيز جاهزية البنية التحتية".
أخبار لبنان
اجتماع
الفرق
الفنية
لصيانة
شبكات
تصريف
الأمطار
اهمية
تعزيز
التنسيق
الوزارات
والإدارات
المعنية
التالي
أسرار الصحف المحلية ٨-١٢-٢٠٢٥
الوزير مرقص يغادر الى أبو ظبي بدعوة خاصة
السابق
