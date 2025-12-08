الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701

أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون الموفد الفرنسي جان ايف لودريان أن لبنان يرحب بأي دور فرنسي في اطار لجنة الميكانيزم يساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للمفاوضات التي تجري في اطار هذه اللجنة.



وأكد عون في خلال استقباله لودريان رفضه للاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش اللبناني بدوره كاملا في جنوب الليطاني وهذا ما أكدته قيادة اليونيفيل والميكانيزم ولمسه سفراء دول مجلس الأمن.



وقال: "لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701".



بدوره، أثنى لودريان على خطوة رئيس الجمهورية بتعيين السفير سيمون كرم رئيسا للوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم.



وجرى في خلال اللقاء، البحث في التطورات الميدانية في الجنوب، إلى جانب المستجدات الداخلية، والملفات المرتبطة بالإصلاحات، إضافة إلى التحضيرات لإمكان انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني، والمفترض عقده بداية العام المقبل.











