الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701

أخبار لبنان
2025-12-08 | 11:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701

أبلغ رئيس الجمهورية جوزاف عون الموفد الفرنسي جان ايف لودريان أن لبنان يرحب بأي دور فرنسي في اطار لجنة الميكانيزم يساهم في تحقيق الأهداف الأساسية للمفاوضات التي تجري في اطار هذه اللجنة.

وأكد عون في خلال استقباله لودريان رفضه للاتهامات التي تدعي عدم قيام الجيش اللبناني بدوره كاملا في جنوب الليطاني وهذا ما أكدته قيادة اليونيفيل والميكانيزم ولمسه سفراء دول مجلس الأمن.

وقال: "لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701".

بدوره، أثنى لودريان على خطوة رئيس الجمهورية بتعيين السفير سيمون كرم رئيسا للوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم.

وجرى في خلال اللقاء، البحث في التطورات الميدانية في الجنوب، إلى جانب المستجدات الداخلية، والملفات المرتبطة بالإصلاحات، إضافة إلى التحضيرات لإمكان انعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني، والمفترض عقده بداية العام المقبل.





أخبار لبنان

لبنان

تدقيق

الميكانيزم

الإجراءات

المطبقة

الليطاني

القرار

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية ٨-١٢-٢٠٢٥
الوزير مرقص يغادر الى أبو ظبي بدعوة خاصة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

سلام لرئيس لجنة "الميكانيزم": لبنان ملتزم بإنهاء عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني قبل نهاية العام

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-04

السفير سيمون كرم وضع الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام بصورة مشاركته في اجتماع لجنة الميكانيزم

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

الرئيس عون: عديد الجيش الموجود جنوب الليطاني سيزداد تباعا

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

الرئيس عون: الغارات الاسرائيلية انتهاك فاضح للقرار ١٧٠١

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:52

قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة

LBCI
أمن وقضاء
14:35

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بين الأردن وإسرائيل: لبنان يحضر في مباحثات وولتز الإقليمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

وفد أميركيّ ولبنانيّ حوّل رحلة الحجّ إلى سياحة

LBCI
منوعات
2025-09-25

كارلا بروني تثير الجدل... نزعت ميكروفون الصحافة دفاعاً عن زوجها ساركوزي (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-11-27

موسكو تردّ بالمثل على وارسو بإغلاقها القنصلية البولندية في إيركوتسك

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
13:55

السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:05

توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة

LBCI
أمن وقضاء
14:35

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
05:22

يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
02:11

"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة

LBCI
أخبار لبنان
06:30

وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
أخبار لبنان
05:58

وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية

LBCI
أخبار لبنان
06:24

وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More