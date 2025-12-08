الأخبار
وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقعت مذكرة تفاهم مع Oracle بحضور السفير الأميركي
أخبار لبنان
2025-12-08 | 11:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقعت مذكرة تفاهم مع Oracle بحضور السفير الأميركي
وقعت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممثلة بالوزير كمال شحادة، بحضور سفير الولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Oracle العالمية، ممثلة بنائب الرئيس لتطبيقات القطاع العام سيمون الخالد، في خطوة تعد الأولى من نوعها بين الحكومة اللبنانية و"أوراكل"، والاتفاق الاستراتيجي الأول مع شركة تكنولوجية أميركية كبرى منذ ما يقارب العقدين.
وتهدف الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل 50,000 مشارك لبناني في خلال السنوات الخمس المقبلة، على شكل هبة مجانية، في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، في إطار برنامج وطني شامل لبناء القدرات الرقمية وجعل لبنان بلدا جاهزا لعصر الذكاء الاصطناعي.
وقال شحادة: "نشكر لسفير الولايات المتحدة في لبنان حضوره ومواكبته لهذه اللحظة التاريخية، فمن المناسب أن يكون أول حدث تشاركون فيه مناسبة لتجدد التعاون التكنولوجي الأميركي – اللبناني، نحن اليوم نوقع مذكرة التفاهم الأولى بين أوراكل والحكومة اللبنانية، والاتفاق الاستراتيجي الأول مع شركة تكنولوجية أميركية كبرى منذ نحو عشرين عاما".
وأكد أن "هذه الشراكة تأتي ضمن تفويض الوزارة بقيادة تطوير التشريعات التقنية وتشريعات الذكاء الاصطناعي، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز المهارات الوطنية"، مشددا على أن "MITAI هي الشريك الطبيعي لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية".
وقال: "اليوم، لا نتحدث عن تحديات لبنان، بل عن حلول حقيقية. نحن نطلق شراكة ستؤهل 50 ألف لبناني في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي، لنضع لبنان على خريطة التقنية العالمية".
وأضاف: "الدولة الرقمية لا تبنى بالخوادم وحدها، بل بقدرة شعبها. نحن نمكن اللبنانيين، ونبني القوى العاملة التي يحتاج إليها الاقتصاد الحديث، من الطالب في بيروت إلى الموظف في البقاع ورائد الأعمال في الجنوب".
وسيتم تنفيذ البرنامج، بالتعاون مع الجامعات اللبنانية الرائدة: لجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة LAU، وجامعة القديس يوسف، إضافة إلى الشركاء في القطاع الخاص، بهدف توفير وصول واسع لمسارات تعليمية متقدمة وشهادات احترافية من Oracle.
وستسهم هذه المبادرة في دعم التحول الرقمي داخل القطاع العام من خلال بناء القدرات المطلوبة لنشر أنظمة تخطيط موارد الحكومة (GRP)، وصولا إلى تحقيق هدف الوزارة بأن تصبح 80% من الخدمات الحكومية قائمة على السحابة خلال خمس سنوات.
ويهدف هذا التعاون إلى تحويل لبنان من مستهلك للتكنولوجيا إلى مركز إقليمي للابتكار الرقمي، عبر تأسيس بنية تحتية بشرية وتقنية جاهزة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي.
أخبار لبنان
الدولة
لشؤون
التكنولوجيا
والذكاء
الاصطناعي
مذكرة
تفاهم
Oracle
بحضور
السفير
الأميركي
التالي
مرجع سياسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: إسرائيل غير قادرة على الذهاب إلى تصعيد واسع
مصادر سياسية لـ“الجمهورية”: تخوّف من التوغل برًا إلى مناطق إضافية خارج النقاط الخمس
السابق
