الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقعت مذكرة تفاهم مع Oracle بحضور السفير الأميركي

أخبار لبنان
2025-12-08 | 11:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقعت مذكرة تفاهم مع Oracle بحضور السفير الأميركي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وقعت مذكرة تفاهم مع Oracle بحضور السفير الأميركي

وقعت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ممثلة بالوزير كمال شحادة، بحضور سفير الولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Oracle العالمية، ممثلة بنائب الرئيس لتطبيقات القطاع العام سيمون الخالد، في خطوة تعد الأولى من نوعها بين الحكومة اللبنانية و"أوراكل"، والاتفاق الاستراتيجي الأول مع شركة تكنولوجية أميركية كبرى منذ ما يقارب العقدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تدريب وتأهيل 50,000 مشارك لبناني في خلال السنوات الخمس المقبلة، على شكل هبة مجانية، في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، في إطار برنامج وطني شامل لبناء القدرات الرقمية وجعل لبنان بلدا جاهزا لعصر الذكاء الاصطناعي.

وقال شحادة: "نشكر لسفير الولايات المتحدة في لبنان حضوره ومواكبته لهذه اللحظة التاريخية، فمن المناسب أن يكون أول حدث تشاركون فيه مناسبة لتجدد التعاون التكنولوجي الأميركي – اللبناني، نحن اليوم نوقع مذكرة التفاهم الأولى بين أوراكل والحكومة اللبنانية، والاتفاق الاستراتيجي الأول مع شركة تكنولوجية أميركية كبرى منذ نحو عشرين عاما".

وأكد أن "هذه الشراكة تأتي ضمن تفويض الوزارة بقيادة تطوير التشريعات التقنية وتشريعات الذكاء الاصطناعي، وتحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز المهارات الوطنية"، مشددا على أن "MITAI هي الشريك الطبيعي لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية".

وقال: "اليوم، لا نتحدث عن تحديات لبنان، بل عن حلول حقيقية. نحن نطلق شراكة ستؤهل 50 ألف لبناني في مجالي السحابة والذكاء الاصطناعي، لنضع لبنان على خريطة التقنية العالمية".

وأضاف: "الدولة الرقمية لا تبنى بالخوادم وحدها، بل بقدرة شعبها. نحن نمكن اللبنانيين، ونبني القوى العاملة التي يحتاج إليها الاقتصاد الحديث، من الطالب في بيروت إلى الموظف في البقاع ورائد الأعمال في الجنوب".

وسيتم تنفيذ البرنامج، بالتعاون مع الجامعات اللبنانية الرائدة: لجامعة اللبنانية، الجامعة الأميركية في بيروت، جامعة LAU، وجامعة القديس يوسف، إضافة إلى الشركاء في القطاع الخاص، بهدف توفير وصول واسع لمسارات تعليمية متقدمة وشهادات احترافية من Oracle.

وستسهم هذه المبادرة في دعم التحول الرقمي داخل القطاع العام من خلال بناء القدرات المطلوبة لنشر أنظمة تخطيط موارد الحكومة (GRP)، وصولا إلى تحقيق هدف الوزارة بأن تصبح 80% من الخدمات الحكومية قائمة على السحابة خلال خمس سنوات.

ويهدف هذا التعاون إلى تحويل لبنان من مستهلك للتكنولوجيا إلى مركز إقليمي للابتكار الرقمي، عبر تأسيس بنية تحتية بشرية وتقنية جاهزة لاقتصاد الذكاء الاصطناعي.

أخبار لبنان

الدولة

لشؤون

التكنولوجيا

والذكاء

الاصطناعي

مذكرة

تفاهم

Oracle

بحضور

السفير

الأميركي

LBCI التالي
مرجع سياسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: إسرائيل غير قادرة على الذهاب إلى تصعيد واسع
مصادر سياسية لـ“الجمهورية”: تخوّف من التوغل برًا إلى مناطق إضافية خارج النقاط الخمس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي توقّعان مذكرة تفاهم لإطلاق التحوّل الرقمي في القطاع الاجتماعي

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-18

وزارة الطاقة: سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركتي كونوكو فيلبس ونوفاتيرا لتطوير واستكشاف حقول الغاز

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-07

سلام اطلع من شحادة على التقدم في مشاريع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقى شهيب والجوزو ووفد العشائر

LBCI
أخبار دولية
2025-11-18

سوريا توقع مذكرة تفاهم مع شركتي كونوكو فيلبس ونوفاتيرا لتطوير واستكشاف حقول الغاز

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:52

قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة

LBCI
أمن وقضاء
14:35

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:25

الرئيس عون: لبنان يؤيد أي تدقيق تقوم به لجنة الميكانيزم في الإجراءات المطبقة جنوب الليطاني وفق القرار 1701

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام

LBCI
أخبار دولية
10:08

اليابان تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال قوي

LBCI
أخبار لبنان
15:52

قعقور: "17 تشرين" نجحت في تخطي الانقسام الطائفي العمودي وحصرية السلاح جزء لا يتجزأ من الحل لقيام الدولة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

تعرفوا على Blue Pet Care في OMT Christmas in Action

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

في سيدة فاطمة في البرتغال القديس شربل حاضر وعجائبه في كل مكان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المصارف: لا حل للأزمة من دون إصلاح القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
13:55

السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ريبيكا دايكس… اسم تحوّل من مأساة إلى حركة تغيير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

القطاع الخاص يدخل على خط إنعاش المدرسة الرسمية… والبداية مع الـMEA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

لبنان على خريطة التكنولوجيا: اتفاق مع Oracle لتدريب 50 ألف لبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بعد أكثر من شهر… دمشق تطلق سراح سائقين لبنانيين متهمين بتهريب صهاريج مازوت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:05

توقيف مختار سابق متورّط في شبكة تزوير وبيع أطفال حديثي الولادة

LBCI
أمن وقضاء
14:35

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
05:22

يسرق من داخل السيارات ويقوم بعمليات ابتزاز منتحلاً صفة فتاة... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
أخبار لبنان
02:11

"هذه لحظة للشعبين لا تُفوَّت"... سعد الحريري: لبنان وسوريا يقتربان من فرصة لصياغة علاقة متينة

LBCI
أخبار لبنان
06:30

وثيقة: الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان

LBCI
حال الطقس
14:11

منخفض جوي تتحسن فعاليته بين الخميس والجمعة...

LBCI
أخبار لبنان
05:58

وزارة الأشغال: تنفيذ سلسلة من أعمال الصيانة والتأهيل على عدد من المحاور الحيوية

LBCI
أخبار لبنان
06:24

وزير الداخلية استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More