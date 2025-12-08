السفارة القطرية في لبنان تحتفل باليوم الوطني وتؤكد دعمها "للأشقاء اللبنانيين"

احتفلت السفارةُ القطريةُ في لبنان باليوم الوطني، في حفلٍ شهد حضورَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وممثلين عن الرؤساء الثلاثة، إلى جانب حشدٍ من الفعاليات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والدينية.وشدّد السفير القطري في لبنان في كلمة ألقاها خلال المناسبة، على أنّ دولة قطر ماضية في دعمها "للأشقاء اللبنانيين" في مختلف القطاعات.وأكد استمرار الدوحة في الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني وتعزيز دوره.