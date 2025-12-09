0min

العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر قبالة شاطىء عمشيت

عثر على جثة شاب في العقد الرابع من العمر قبالة شاطىء عمشيت.



وقد توجهت إلى المكان فرقة الانقاذ البحري في الدفاع المدني.