كركي ينشر نتائج عمل مصلحة القضايا للعام 2025: المبالغ المحصّلة ترتفع بنسبة 768% وتتجاوز ال 310 مليار ل.ل.

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه" في إطار العمل على تعزيز حماية أموال الضمان الاجتماعي ومتابعة تحصيلها بالسرعة اللازمة، عقد المدير العام للصندوق محمد كركي اجتماع عمل مع المحامين المتعاقدين مع الصندوق، في حضور رئيس مصلحة القضايا صادق علوية، بهدف تقييم نتائج أعمال العام 2025 ونشاطه.

وأشاد المدير العام بالإنجازات المحققّة لغاية تاريخه، سواء على صعيد المبالغ المحصّلة أو الدعاوى التي ربحها محامو الصندوق، حيث بيّنت الإحصاءات التي قدّمتها مصلحة القضايا عن زيادة كبيرة في المبالغ المحصّلة من قبلها تجاوزت ال 310 مليار ل.ل. بزيادة قدرها 768% عن تحصيلات العام 2024، كما اطّلع على أوضاع المحامين وما يواجهون من تحديات وصعوبات، وخصوصاً في ما يتعلق بالأمور اللوجستيّة والبدلات المالية التي يتقاضونها.

وفي ختام الاجتماع، أعطى المدير العام توجيهاته لجهة ملاحقة المؤسسات المتخلّفة عن السداد أمام القضاء المختصّ لتحصيل أموال الصندوق، وملاحقة المؤسسات الوهمية والأجراء الوهميين أمام القضاء الجزائي، ولا سيّما لدى النيابة العامة المالية، بالإضافة إلى العمل على توقيع الحجوزات على المؤسسات المتخلّفة عن السداد عبر دوائر التنفيذ المختصة".