هيكل عرض مع لودريان سبل دعم الجيش في ظّل التحديات الراهنة

عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان على رأس وفد مرافق، آخر التطورات في لبنان والمنطقة وسبل دعم الجيش في ظّل التحديات الراهنة.وحضر اللقاء السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro.