حمادة: نوافق على السلوك الديبلوماسي للحكومة لتحقيق هدف تحرير الأرض

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، "أننا عندما نوافق على السلوك الديبلوماسي لهذه الحكومة وهذه السلطة، فمن أجل تحقيق الأهداف التي تضمنها خطاب القسم، أو البيان الوزاري، والتي يأتي في مقدمتها تحرير الأرض".وقال حمادة في كلمة له خلال الاحتفال التأبيني الذي أقيم في مجمع سيد الشهداء في الهرمل إحياءً للذكرى السنوية الأولى للشهيد حسين حسن هاشم: "لا يوجد حكومة على وجه الأرض لا تعتني بتحرير أرضها، ويمكن أن تكون حرة وسيدة ومستقلة، تنتمي إلى الوطن وأبنائه، وهي لا تقيم وزنًا لمشاكلهم واحتياجاتهم."وأسف "لأن الحكومة لم تقدّم فلسًا واحدًا لمن فقد منزله جراء العدوان الإسرائيلي، ولم تهتم بتفاصيل تعزز حياته ومعيشته".