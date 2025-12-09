الأخبار
مصلحة سكك الحديد تضيء على أهمية حماية المسارات تمهيدًا لعودة القطار (فيديو)
أخبار لبنان
2025-12-09
مصلحة سكك الحديد تضيء على أهمية حماية المسارات تمهيدًا لعودة القطار (فيديو)
مصلحة سكك الحديد تضيء على أهمية حماية المسارات تمهيدًا لعودة القطار (فيديو)
اطلقت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك فيديو يضيء على قطاع النقل السككي واهمية الحفاظ على مسارات سكك الحديد، ورفع التعديات عنها.
وأكدت في بيان أن هذا الفيديو يبرز جهود المصلحة في التحضير للمرحلة المقبلة، لاحياء القطاع مجددًا حين تنضج الظروف وعودة ربط لبنان مع الخارج من خلال القطار.
